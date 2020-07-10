В свердловское ЗакСо внесли закон об отмене штрафов за нарушение самоизоляции
Сегодня, 16:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Законодательное собрание Свердловской области поступил проект закона, который упразднит административную ответственность за нарушение режима самоизоляции, пишет Znak.
Сюжеты: Коронавирус
Документ был разработан главой парламентского комитета по законодательству и общественной безопасности Владимир Никитин, а также депутатами Александром Коркиным (ЛДПР) и Игорем Аксеновым (КПРФ).
На данный момент законодательством предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей для простых граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных и от 500 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.
При этом, по данным издания, предполагается рассмотреть документ 21 июля во время очередного заседания сразу в трех чтениях.
Напомним, что в Свердловской области по последним данным зарегистрировано 15 343 случая коронавирусной инфекции, из них выздоровели уже 9522 пациента, еще 154 скончались.
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