В свердловское ЗакСо внесли закон об отмене штрафов за нарушение самоизоляции

Документ был разработан главой парламентского комитета по законодательству и общественной безопасности Владимир Никитин, а также депутатами Александром Коркиным (ЛДПР) и Игорем Аксеновым (КПРФ).

На данный момент законодательством предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей для простых граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных и от 500 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.

При этом, по данным издания, предполагается рассмотреть документ 21 июля во время очередного заседания сразу в трех чтениях.