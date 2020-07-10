В свердловском Минздраве рассказали о жертвах коронавируса
Сегодня, 19:24ОбществоФото: сайт Минздрава
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал о том, что чаще всего умирают от коронавируса пожилые люди, имеющие сопутствующие заболевания, пишет JustMedia.
Сюжеты: Коронавирус
По словам министра, чаще других от COVID-19 умирают свердловчане в возрасте старше 70 лет, а также — старше 75-80 лет. Цветков отметил, что, как правило, они имеют одно или несколько сопутствующих заболеваний. Кроме того, среди умерших есть пациенты и младше 50 лет, и 30 с небольшим, но в этих случаях всегда присутствовала сопутствующая патология.
Цветков рассказал, что в статистике по смертности от заболевания нет ни одного ребенка. Однако дети тоже болеют COVID-19, но переносят его в более легкой форме, чем взрослые.
Ранее также сообщалось, что наиболее подвержены риску пожилые люди. Начальник Свердловского областного патологоанатомического бюро Юлия Игумнова сообщала о том, что 48% умерших от коронавируса — это люди старше 70 лет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей