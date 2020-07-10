В свердловском Минздраве рассказали о жертвах коронавируса

По словам министра, чаще других от COVID-19 умирают свердловчане в возрасте старше 70 лет, а также — старше 75-80 лет. Цветков отметил, что, как правило, они имеют одно или несколько сопутствующих заболеваний. Кроме того, среди умерших есть пациенты и младше 50 лет, и 30 с небольшим, но в этих случаях всегда присутствовала сопутствующая патология.