За сутки в России зафиксировали более шести с половиной тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня, 13:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России зарегистрировано 6 635 новых случаев заражения COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, всего заболевших в стране — 713 936 человек.
Отмечается, что за сутки излечились от заболевания 7 752 пациента. Таким образом, количество вылечившихся за период наблюдения — 489 068 человек.
Также сообщается, что от COVID-19 за последние сутки скончались 174 человека. Общее количество жертв пандемии теперь составляет 11 017 человек.
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