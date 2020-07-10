За сутки в Свердловской области выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 275 новых случаев инфицирования.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 15 343 новых случая COVID-19.
По данным оперативного штаба на десятое июля, свердловским медикам удалось вылечить 9 527 пациентов, 279 из которых - за последние сутки.
В данный момент в стационарах госпитализированы 5 599 пациентов. Из них 181 пациент находится в тяжелом состоянии, 159 человек в реанимации, еще 75 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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