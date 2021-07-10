1 миллион рублей с Монеточки потребовал Стас Костюшкин за плагиат

1 миллион рублей с Монеточки потребовал Стас Костюшкин за плагиат
1 миллион рублей с Монеточки потребовал Стас Костюшкин за плагиат
Сегодня, 20:33ОбществоФото: личная страница ВКонтакте Елизаветы Гырдымовой
Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал в екатеринбургский суд на певицу Монеточку. За плагиат композиции «Женщина, я не танцую» певец вознамерен отсудить миллион рублей компенсации с Елизаветы Гырдымовой.

Стас Костюшкин обратился к юристу и подал иск в суд Екатеринбурга, сообщает Лента.ру. Бывший солист группы «Чай вдвоем» узнал в песне Монеточки «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Он требует выплатить 900 тысяч рублей за использование его произведения.

В досудебном порядке решить вопрос с Монеточкой у Стаса Костюшкина не получилось. Поэтому пришлось воспользоваться услугами юриста и написать исковое заявление о плагиате.

Напомним, весной Монеточка устроила свадебные гастроли. Пара провела несколько брачных церемоний для родственников певицы и ее жениха.

Сюжеты:
Екатеринбург
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