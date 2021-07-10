1 миллион рублей с Монеточки потребовал Стас Костюшкин за плагиат

Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал в екатеринбургский суд на певицу Монеточку. За плагиат композиции «Женщина, я не танцую» певец вознамерен отсудить миллион рублей компенсации с Елизаветы Гырдымовой.

Стас Костюшкин обратился к юристу и подал иск в суд Екатеринбурга, сообщает Лента.ру. Бывший солист группы «Чай вдвоем» узнал в песне Монеточки «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Он требует выплатить 900 тысяч рублей за использование его произведения. В досудебном порядке решить вопрос с Монеточкой у Стаса Костюшкина не получилось. Поэтому пришлось воспользоваться услугами юриста и написать исковое заявление о плагиате. Напомним, весной Монеточка устроила свадебные гастроли. Пара провела несколько брачных церемоний для родственников певицы и ее жениха. Монеточка еще раз вышла замуж в Екатеринбурге

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