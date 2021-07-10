Объявлен конкурс на пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области

Второй конкурс на пост главы минцифры объявлен на Урале, сообщает «Областная газета». Первый конкурс по отбору министра цифрового развития был признан несостоявшимся из-за недостаточного уровня знаний и опыта претендентов на вакантную должность. Тогда на конкурс было подано 24 заявки на участие.
Требования к кандидатам остались прежними. Участники отбора должны иметь высшее образование, опыт управленческой деятельности от 3 лет в организации численностью от 5 человек или структурным подразделением организации численностью от 10 человек. Кандидаты пройдут анкетирование, тестирование с целью определения управленческих и личностных компетенций, а также презентуют и защитят концепции цифрового развития Свердловской области.
Конкурс будет проводится в здании резиденции губернатора на улице Горького, 21/23 в Екатеринбурге. Документы от кандидатов будут приниматься там же в будние дни в каб. № 420 с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Для приёма необходимо предварительно записаться. Направить все необходимые документы можно также по почте.
Напомним, в марте 2021 года начало функционировать Министерство цифрового развития и связи в Свердловской области.