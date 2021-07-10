Объявлен конкурс на пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области

Объявлен конкурс на пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области
Объявлен конкурс на пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области
Сегодня, 20:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На пост министра цифрового развития и связи объявлен открытый отбор кадров в Свердловской области. Документы принимаются до 30 июля 2021 года.

Второй конкурс на пост главы минцифры объявлен на Урале, сообщает «Областная газета». Первый конкурс по отбору министра цифрового развития был признан несостоявшимся из-за недостаточного уровня знаний и опыта претендентов на вакантную должность. Тогда на конкурс было подано 24 заявки на участие.

Требования к кандидатам остались прежними. Участники отбора должны иметь высшее образование, опыт управленческой деятельности от 3 лет в организации численностью от 5 человек или структурным подразделением организации численностью от 10 человек. Кандидаты пройдут анкетирование, тестирование с целью определения управленческих и личностных компетенций, а также презентуют и защитят концепции цифрового развития Свердловской области.

Конкурс будет проводится в здании резиденции губернатора на улице Горького, 21/23 в Екатеринбурге. Документы от кандидатов будут приниматься там же в будние дни в каб. № 420 с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Для приёма необходимо предварительно записаться. Направить все необходимые документы можно также по почте.

Напомним, в марте 2021 года начало функционировать Министерство цифрового развития и связи в Свердловской области.

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