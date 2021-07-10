Объявлен конкурс на пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области

Конкурс будет проводится в здании резиденции губернатора на улице Горького, 21/23 в Екатеринбурге. Документы от кандидатов будут приниматься там же в будние дни в каб. № 420 с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Для приёма необходимо предварительно записаться. Направить все необходимые документы можно также по почте.