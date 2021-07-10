Общественник обвинил тагильский Роспотребнадзор в незаконном захвате общей парковки

Общественник обвинил тагильский Роспотребнадзор в незаконном захвате общей парковки
Общественник обвинил тагильский Роспотребнадзор в незаконном захвате общей парковки
Сегодня, 18:06ОбществоОксана СамаринаФото: ОД «Тагил без ям»
Председатель общественной организации «Тагил без ям» Никита Чапурин обвинил руководство тагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в незаконном захвате общественных парковочных мест со стороны проезжей части по улице Октябрьской революции, 86 в Нижнем Тагиле.

В выходные дни 10 и 11 июля двумя тросами были ограждены парковочные места вдоль дороги по улице Октябрьской революции, 86. Охранник здания сообщил тагильчанину, что ограждение общественных парковочных мест с внешней стороны здания вдоль дороги было сделано по поручению руководства. У «Центра гигиены и эпидемиологии» во внутреннем дворе имеются ведомственные гаражи и место под парковку для служебного транспорта.

Законы писаны у нас в стране не для всех. Для обычных граждан законы есть, а чиновникам они не писаны совсем никак, видимо. Ведь выходной день, почему ограждение, почему нельзя пользоваться общественным местом для парковки? Где знаки? Просто натянули тросы и все. У них есть своя огромная парковка за шлагбаумом, возмущается Никита Чапурин.

По словам общественника, захват территории парковочных мест произведен не законно и подпадает под нарушение законодательства РФ по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка».

Это хамство со стороны чиновников. Откровенное хамство и безнаказанность. Они прекрасно знают, что никто не будет их судить. За захват территории они не получат никакого наказания. А по 7.1 положены штрафы. Так для физлиц — 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100-200тысяч рублей, подвел итог общественник.

Никита Чапурин снял ограждение вокруг парковки, перерезав тросы бокорезами. Предварительно он позвонил в полицию, где на его вызов никто не отреагировал.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
чиновникитагил без ямНикита ЧапурингигиенаэпидемиологияобщественниктерриторияцентрзахватНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы