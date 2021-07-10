Общественник обвинил тагильский Роспотребнадзор в незаконном захвате общей парковки

Председатель общественной организации «Тагил без ям» Никита Чапурин обвинил руководство тагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в незаконном захвате общественных парковочных мест со стороны проезжей части по улице Октябрьской революции, 86 в Нижнем Тагиле.

В выходные дни 10 и 11 июля двумя тросами были ограждены парковочные места вдоль дороги по улице Октябрьской революции, 86. Охранник здания сообщил тагильчанину, что ограждение общественных парковочных мест с внешней стороны здания вдоль дороги было сделано по поручению руководства. У «Центра гигиены и эпидемиологии» во внутреннем дворе имеются ведомственные гаражи и место под парковку для служебного транспорта. Законы писаны у нас в стране не для всех. Для обычных граждан законы есть, а чиновникам они не писаны совсем никак, видимо. Ведь выходной день, почему ограждение, почему нельзя пользоваться общественным местом для парковки? Где знаки? Просто натянули тросы и все. У них есть своя огромная парковка за шлагбаумом, возмущается Никита Чапурин. По словам общественника, захват территории парковочных мест произведен не законно и подпадает под нарушение законодательства РФ по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка». Это хамство со стороны чиновников. Откровенное хамство и безнаказанность. Они прекрасно знают, что никто не будет их судить. За захват территории они не получат никакого наказания. А по 7.1 положены штрафы. Так для физлиц — 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100-200тысяч рублей, подвел итог общественник. Никита Чапурин снял ограждение вокруг парковки, перерезав тросы бокорезами. Предварительно он позвонил в полицию, где на его вызов никто не отреагировал.

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