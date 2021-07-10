За незаконное убийство косули уралец заплатит 70 тысяч рублей

За незаконное убийство косули уралец заплатит 70 тысяч рублей
За незаконное убийство косули уралец заплатит 70 тысяч рублей
Сегодня, 10:36ОбществоФото: pixabay.com
За убийство косули без наличия соответствующего разрешения был осужден мужчина в Тавде. Он застрелил косулю, разделал ее тушу и увез на автомобиле.

Инцидент произошел 23 декабря 2020 года. В полицию о нем сообщили очевидцы. Они рассказали, что неизвестный мужчина волок тушу животного, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре пояснили, что уралец находился на территории охотничьих угодий без путевки и разрешения на отстрел животных. Он отстрелил незаконно сибирскую косулю.

В суде вина мужчины была доказана. В результате ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Также он полностью возместил ущерб, который нанес в результате отстрела животного — это еще более 40 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня стало известно об обнаружении гниющей туши лося в реке Нейва в деревне Луговая под Нижним Тагилом. По словам очевидцев из-за трупа в округе стоял запах тухлятины. Через несколько дней он был убран.

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