Билет на электричку можно заказать онлайн
"Свердловская пригородная компания" открыла интернет-продажи разовых проездных документов на пригородные поезда.
Оплата производится по банковским картам Visa и Master Card. Для посадки на рейс пассажиру достаточно распечатки электронного билета, оформлять дополнительные документы в кассе не нужно.
С 9 августа сервис онлайн-бронирования "СПК" осуществляет онлайн-продажи на поезда повышенной комфортности, курсирующие между Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Тавдой и Каменск-Уральским, а также между Тавдой и Устье-Аха. Пассажир бронирует конкретное место, сведения о брони отражаются в общей автоматизированной системе "Свердловской пригородной компании".
Оформить электронный билет на обычные электрички, которых на Свердловской железной дороге 196 единиц, пассажиры не смогут как минимум ближайшие год-два. Поезда на такие рейсы продаются без персонификации и предоставления места пассажиру, а эти данные являются ключевыми при организации интернет-продаж, сообщает газета "Гудок" со ссылкой на представителей ОАО "СПК".