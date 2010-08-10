Билет на электричку можно заказать онлайн

Оплата производится по банковским картам Visa и Master Card. Для посадки на рейс пассажиру достаточно распечатки электронного билета, оформлять дополнительные документы в кассе не нужно.

С 9 августа сервис онлайн-бронирования "СПК" осуществляет онлайн-продажи на поезда повышенной комфортности, курсирующие между Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Тавдой и Каменск-Уральским, а также между Тавдой и Устье-Аха. Пассажир бронирует конкретное место, сведения о брони отражаются в общей автоматизированной системе "Свердловской пригородной компании".