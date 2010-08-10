Более 7 тысяч человек приняли участие в фестивале авторской песни в Антоновском
XXVI открытый городской фестиваль авторской песни имени Сергея Минина прошел в Антоновском 6-8 августа. В нем приняли участие более 7 тысяч гостей и участников из клубов авторской песни из Нюрнберга (Германия), Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Кирова, Тюмени, Екатеринбурга и других городов.
Об этом сообщает ntagil.org. В рамках фестиваля были организованы различные концертные программы, соревнования по волейболу и футболу.
Всего на фестивале работали 4 площадки. На главной эстраде проходили концерты почетных гостей фестиваля, концерты, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, Гала-концерты фестиваля и программа «Бард-кафе». На малой эстраде можно было послушать выступления клубов самодеятельной песни Уральского региона и выступление молодежных рок-коллективов «Бард-авангард». На рок-площадке была проведена промо-акция с выступлением рок-групп. А на площадке «80 лет ВДВ» звучали военно-патриотические песни, песни о героизме российских солдат, проявленном при выполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, сообщает ntagil.org.