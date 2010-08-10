«Евраз» начал поставку оборудования для реконструкции конвертерного цеха НТМК
На комбинат уже поступили корпус конвертера с приводом, котел-охладитель отходящих газов, газоочистка и сопутствующее оборудование. В настоящее время на специальных площадках происходит сборка важнейших узлов и механизмов нового конвертера.
По плану реконструкция четвертого конвертера начнется в сентябре 2010 года и будет проводиться в условиях действующего сталеплавильного производства. Согласно графика все работы должны быть выполнены в течение 65 суток.
Контракт на проведение полномасштабной реконструкции конвертерного цеха «под ключ» «Евраз» подписал с концерном «Siemens-VAl» (Австрия). Ранее по этому контракту австрийская компания модернизировала на НТМК конвертеры №№ 1,2 и 3.
В результате реализации инвестиционных проектов современное сталеплавильное производство НТМК будет включать четыре новых конвертера и четыре машины непрерывного литья заготовок. Производительность конвертерного цеха возрастет до 4,5 миллиона тонн стали в год. По информации Департамента по связям со СМИ Регионального центра корпоративных отношений «Урал», благодаря внедрению совершенной конструкции экологических механизмов конвертеров воздействие на окружающую среду снизится в несколько раз.