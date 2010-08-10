«Евраз» начал поставку оборудования для реконструкции конвертерного цеха НТМК

По плану реконструкция четвертого конвертера начнется в сентябре 2010 года и будет проводиться в условиях действующего сталеплавильного производства. Согласно графика все работы должны быть выполнены в течение 65 суток.

Контракт на проведение полномасштабной реконструкции конвертерного цеха «под ключ» «Евраз» подписал с концерном «Siemens-VAl» (Австрия). Ранее по этому контракту австрийская компания модернизировала на НТМК конвертеры №№ 1,2 и 3.