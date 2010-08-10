Лови любимые мотивы – с услугой «Узнай МОТИВ»!
10 августа 2010, 08:18ОбществоСергей Демидов
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Со 2 августа 2010 года абонентам компании МОТИВ доступен новый информационно-развлекательный сервис «Узнай МОТИВ»!
Услышал неизвестную мелодию по радио или ТВ? Песня тебе понравилась, и ты хочешь знать ее название и исполнителя?Воспользуйся сервисом «Узнай МОТИВ»!
Звонок завершится автоматически. После этого ты получишь с короткого номера 0333 SMS-сообщение с названием мелодии и исполнителем, а также ссылку на wap-сайт.
Стоимость минуты соединения с IVR-номером ##0333 – 25 рублей (с учетом НДС).
Стоимость GPRS-трафика, потраченного при загрузке контента с wap-сайта, оплачивается абонентом по условиям его тарифного плана.
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