Магазины оштрафуют за слишком дорогие кондиционеры
10 августа 2010, 16:55ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Штрафовать магазины за высокие цены на кондиционеры будет Федеральная антимонопольная служба.
Поводом стали многочисленные жалобы жителей России. Сейчас ФАС проводит проверки. По предварительным оценкам, стоимость обыкновенных вентиляторов за июль в результате аномально жаркой и сухой погоды выросла в шесть-семь раз.
Это лето стало самым прибыльным и для производителей прохладительных напитков и мороженого, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей