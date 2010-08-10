На подстанцию «Белогорье» началась поставка оборудования
10 августа 2010, 17:09ОбществоОльга
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На подстанции «Белогорье», расположенной в районе поселка Уралец, МРСК Урала возобновила строительные работы.
Накануне на энергообъект поступила первая партия оборудования и подрядная организация уже приступила к монтажным работам. Новая подстанция строится для повышения надежности электроснабжения горнолыжного комплекса «Гора Белая» и всех соседних населенных пунктов: поселков Уралец, Черноисточинск, Висим и других. В строительство «Белогорья» МРСК Урала планирует вложить свыше 400 миллионов рублей. Энергетики надеются, что объект удастся завершить в этом году.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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