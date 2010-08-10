Нижний Тагил присоединился к всероссийской акции «Суббота донора»
10 августа 2010, 17:06ОбществоОльга
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В минувший выходной на станцию переливания крови пришло 107 тагильчан – почти вдвое больше, чем обычно.
Такого количества доноров медики не ожидали. В августе большинство доноров уезжает в сады и на отдых, а сдавать кровь приходит примерно 60 человек. Кровь и плазму удалось сдать 91-му человеку. Остальные не прошли по состоянию здоровья. 15 человек пришли сдать плазму первый раз.
Сейчас в Нижнем Тагиле около пяти тысяч доноров, которые сдают кровь регулярно. Все желающие тагильчане в возрасте от 18-ти до 50-ти лет могут сдать кровь по адресу Циолковского, 29 с 8-ми утра до полудня.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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