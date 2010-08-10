Нижний Тагил присоединился к всероссийской акции «Суббота донора»

Такого количества доноров медики не ожидали. В августе большинство доноров уезжает в сады и на отдых, а сдавать кровь приходит примерно 60 человек. Кровь и плазму удалось сдать 91-му человеку. Остальные не прошли по состоянию здоровья. 15 человек пришли сдать плазму первый раз.

Сейчас в Нижнем Тагиле около пяти тысяч доноров, которые сдают кровь регулярно. Все желающие тагильчане в возрасте от 18-ти до 50-ти лет могут сдать кровь по адресу Циолковского, 29 с 8-ми утра до полудня.