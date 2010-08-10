Новая банкнота пущена в оборот с 10 августа
Центральный банк РФ с 10 августа 2010 г. вводит в обращение модифицированную купюру номиналом в 1 тыс рублей.
Ходить новые деньги будут наряду со старыми, информирует Утро.ru. Несколько измененная банкнота обладает дополнительным комплексом защиты. Ее подлинность частные лица смогут проверять по пяти новым видимым признакам, банки - еще по двум. Видимые признаки новой банкноты - изменение цвета памятника Ярославу Мудрому. Вместо зеленого он будет иметь серый цвет. Также на на гербе Ярославля появится светлая полоса, которая при наклоне будет перекатываться вверх-вниз. Наконец, на лицевой стороне банкноты по бокам появятся косые черные полоски.
По информации ЦБ, производство новой купюры обходится на 30% дороже, чем выпуск ее предшественницы. При этом руководство главного кредитного учреждения страны уверено, что новая модификация самой популярной купюры защищена от подделок на два года как минимум. Во многом, из-за этого и произведен запуск в оборот новой банкноты, поскольку "тысячерублевки" являются самыми подделываемыми.