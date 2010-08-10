Новая банкнота пущена в оборот с 10 августа

Ходить новые деньги будут наряду со старыми, информирует Утро.ru. Несколько измененная банкнота обладает дополнительным комплексом защиты. Ее подлинность частные лица смогут проверять по пяти новым видимым признакам, банки - еще по двум. Видимые признаки новой банкноты - изменение цвета памятника Ярославу Мудрому. Вместо зеленого он будет иметь серый цвет. Также на на гербе Ярославля появится светлая полоса, которая при наклоне будет перекатываться вверх-вниз. Наконец, на лицевой стороне банкноты по бокам появятся косые черные полоски.