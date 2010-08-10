Очередной день трезвости пройдет в Свердловской области
10 августа 2010, 17:02ОбществоОльга
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11 сентября в Свердловской области пройдет день трезвости. Его цель - показать преимущества трезвого образа жизни и пробудить гражданскую инициативу.
Как сообщил АПИ заместитель председателя Правительства Свердловской области Владимир Власов, на улицах уральских городов будут организованы посты трезвости, на которых наркологи и члены обществ трезвости проведут бесплатные консультации и раздадут антиалкогольную литературу.
Проводится этот день ежегодно во вторую субботу сентября во всех городах области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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