Очередной день трезвости пройдет в Свердловской области

Как сообщил АПИ заместитель председателя Правительства Свердловской области Владимир Власов, на улицах уральских городов будут организованы посты трезвости, на которых наркологи и члены обществ трезвости проведут бесплатные консультации и раздадут антиалкогольную литературу.