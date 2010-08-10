Работа телефонной «горячей линии» таможни Нижнего Тагила продлена

По сообщению пресс-службы Нижнетагильской таможни, учитывая интерес общественности, ФТС России было принято решение продлить работу телефонных «горячих линий» до 30 сентября 2010 года, однако теперь таможенники будут отвечать на вопросы только по будням в рабочее время, сообщает ntagil.org.