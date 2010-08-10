Работа телефонной «горячей линии» таможни Нижнего Тагила продлена
10 августа 2010, 10:45ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В течение месяца ведущие сотрудники Нижнетагильской таможни в круглосуточном режиме телефонной «горячей линии» отвечали на вопросы, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
По сообщению пресс-службы Нижнетагильской таможни, учитывая интерес общественности, ФТС России было принято решение продлить работу телефонных «горячих линий» до 30 сентября 2010 года, однако теперь таможенники будут отвечать на вопросы только по будням в рабочее время, сообщает ntagil.org.
Номер телефона «горячей линии» Нижнетагильской таможни остается прежним – (3435) 41-23-41.
Кроме того, в Нижнетагильской таможне действует Административный регламент по оказанию государственной услуги по информированию и консультированию, а также гибкий график приема.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей