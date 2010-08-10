Резкий рост потребности в кадрах отмечается в Нижнем Тагиле
10 августа 2010, 17:13ОбществоОльга
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Новые тенденции на рынке труда Нижнего Тагила. В городе наметился резкий рост потребности в кадрах.
По данным нижнетагильского центра занятости населения, в отдельных отраслях можно говорить и о кадровом голоде. Так, сегодня предприятия остро нуждаются в станочниках, сварщиках, строителях. Много вакансий в сферах торговли и общественного питания. Уровень безработицы в городе снизился до 2,15%. Сегодня статус безработного имеют 4 тысячи 726 человек. А с начала года при содействии центра занятости новое рабочее место нашли 5854 тагильчанина. В базе данных центра сегодня почти 2,5 тысячи вакансий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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