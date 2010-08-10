Самый лучший DJ планеты выступит в Екатеринбурге
10 августа 2010, 16:41ОбществоОльга
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Чуть больше месяца осталось до выступления одного из лучших диск-жокеев планеты DJ Tiesto в Екатеринбурге.
Единственный электронный музыкант, который удостоился чести играть на открытии Олимпийских игр в Афинах, 10 сентября представит свое шоу в Екатеринбурге. Все посетители концерта смогут стать соавторами будущего видеоклипа DJ Tiesto. Новый клип будет основан на видеороликах, снятых во время звучания специально подготовленного трека. Созданную запись необходимо будет загрузить на сайт, и, возможно, именно ваше видео станет частью нового видеошедевра от DJ Tiesto. Прием работ будет проходить до 3 ноября 2010 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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