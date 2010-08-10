Сергей Шойгу "Таких погодных условий у нас еще не было"

Шойгу предлагает сформировать экспертную группу Российской академии наук для изучения последствий аномальной жары. "Таких погодных условий у нас никогда не было. В ближайшее время МЧС России выступит с инициативой собрать квалифицированную, профессиональную группу РАН, чтобы оценить ситуацию с климатом и что делать в дальнейшем, - отметил он. - Группа должна серьезно поработать, нужна сеть экспедиций, чтобы провести комплексные исследования, понаблюдать за флорой и фауной, а также биоресурсами".

Россия принимает помощь от иностранных государств в тушении пожаров. Так, в России задействованы 7 наземных иностранных отрядов и девять самолетов и вертолетов из-за рубежа. Об этом в понедельник сообщил журналистам директор Департамента международной деятельности МЧС РФ Юрий Бражников.

На сайте МЧС России ситуацию с природными пожарами ежедневно комментирует начальник НЦУКС МЧС России Владимир Степанов. Остановка стабилизировалась в ряде областей в Центральном Федеральном и приволжском округах, но продолжает оставаться сложной осбатновка в Рязанской и Московской областях.

Территория Свердловской области также охвачена пожарами. Накануне губернатор области Александр Мишарин провел совещание с участием членов правительства Свердловской области, представителей силовых структур и глав муниципальных образований, на котором была рассмотрена ситуация с пожарами в регионе. Перед совещанием губернатор облетел территорию области на вертолете и заявил, что «увидел 15 торфяных пожаров, но не увидел, кто их тушит». Залежи торфа горят в районе Березовского, Верхней Пышмы, в районе застройки «Академический», у поселков Медный, Широкая речка, - сказал губернатор. – А в целом по области 75 пожаров на площади 22 тысячи гектаров. Из них потушено только 7. Не улучшается ситуация на севере области – в заповеднике «Денежкин камень», в Сосьвинском и Ивдельском городских округах. Область получит дополнительную тяжелую технику и два вертолета. Но не стоит ждать улучшения погоды, поэтому необходимо тушить пожары круглосуточно, всеми силами и четко зная, кто несет за это персональную ответственность.

Губернатор настоятельно рекомендовал всем главам муниципальных образований организовать оперативные штабы с привлечением промышленных предприятий, срочно подать заявки на дополнительную технику и оборудование. По мнению Александра Мишарина, необходимо усилить координацию, а членов правительства закрепить за конкретными муниципалитетами. Так, ситуацию в Березовском будет контролировать министр промышленности и науки Александр Петров, в Верхней Пышме – министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Швиндт, в Екатеринбурге – председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

Между тем, пока в России бушуют пожары, в Центральной Европе происходят наводнения. В некоторых ее районах, а также в странах Балтии стихия унесла по меньшей мере 15 человеческих жизней, тысячи людей эвакуируют. Следом идут муссонные дожди в Центральной Азии. Все чаще звучит вопрос: природные катастрофы по всему миру - не новая ли страница в истории человечества?