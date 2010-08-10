Тагильчан просят помочь найти родственников воина, погибшего в Великую Отечественную войну
Накануне поисковики в Ржевском районе Тверской области нашли захоронение, в котором обнаружили останки бойца, ушедшего на фронт из Нижнего Тагила.
По информации, содержащейся в так называемом смертном медальоне, это Гончаров Иван Лаврентьевич, 1903-го года рождения, сержант 927-го артполка. Он был призван на фронт 28-го августа 1941-го года нижнетагильским райвоенкоматом. В медальон вписана жена – Гончарова Ефросинья Ивановна.
Кроме того, известно, что погибший фронтовик – Иван Лаврентьевич Гончаров – уроженец Куйбышевской области. До последнего времени он числился пропавшим без вести в апреле 42-го.
Спросите своих старших родственников – не знакомы ли им имена Гончаровых Ивана Лаврентьевича и Ефросиньи Ивановны. Если найдете след родных погибшего фронтовика, позвоните по телефону 96-00-20. Если удастся отыскать его родных, то еще одна семья узнает, где захоронен ее герой.
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