Убытки от аномальной жары в России оценили в 15 миллиардов долларов
10 августа 2010, 16:45ОбществоОльга
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По предварительным оценкам аналитиков, ущерб российской экономики от аномальной жары и лесных пожаров за месяц составил около 15 миллиардов долларов. Об этом пишет "Коммерсант".
Официальные оценки потерь российской экономики должны появиться ближе к концу года, после публикации данных Росстата о промпроизводстве за июль и август. Именно на эти два месяца придется основной негативный эффект от пожаров. Пока можно констатировать лишь то, что официальный прогноз урожая зерновых в 2010 году сокращен до 60-65 миллионов тонн, а потери от временного запрета на экспорт зерновых составят около трех миллиардов.
При этом в своих расчетах аналитики учитывают в основном краткосрочные издержки, оставляя за скобками затраты на восстановление окружающей среды. Таких расчетов в России, в отличие от Канады или США, вообще не производится.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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