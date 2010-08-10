Убытки от аномальной жары в России оценили в 15 миллиардов долларов

Официальные оценки потерь российской экономики должны появиться ближе к концу года, после публикации данных Росстата о промпроизводстве за июль и август. Именно на эти два месяца придется основной негативный эффект от пожаров. Пока можно констатировать лишь то, что официальный прогноз урожая зерновых в 2010 году сокращен до 60-65 миллионов тонн, а потери от временного запрета на экспорт зерновых составят около трех миллиардов.