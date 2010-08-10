«Уралвагонзавод» примет участие в выставке «День поля Ставропольского края 2010»

Об этом сообщает пресс-служба Уралвагонзавода. В ходе демонстрационного показа сельскохозяйственной техники трактор РТ-М-160 производства корпорации Уралвагонзавод будет участвовать в соревнованиях по перетягиванию каната и тракторных бегах.

Совместно с дилером корпорации ООО «Научно-технический центр» и в присутствии региональных властей на открытой площадке состоится торжественная передача трактора РТ-М-160 заказчику.