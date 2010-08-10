«Уралвагонзавод» примет участие в выставке «День поля Ставропольского края 2010»
10 августа 2010, 19:39ОбществоОльга
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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» примет участие в выставке «День поля Ставропольского края 2010», которая пройдет в Ипатовском районе Ставропольского края 13 августа 2010 г.
Об этом сообщает пресс-служба Уралвагонзавода. В ходе демонстрационного показа сельскохозяйственной техники трактор РТ-М-160 производства корпорации Уралвагонзавод будет участвовать в соревнованиях по перетягиванию каната и тракторных бегах.
Совместно с дилером корпорации ООО «Научно-технический центр» и в присутствии региональных властей на открытой площадке состоится торжественная передача трактора РТ-М-160 заказчику.
На выставке будет работать мобильный офис Уралвагонзавода, где посетители смогут получить более полное представление о сельхозпродукции корпорации Уралвагонзавод и о перспективных разработках корпорации. В выставке примут участие руководители и ведущие специалисты подразделений Уралвагонзавода.
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