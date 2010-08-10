В Нижнем Тагиле уровень загрязнения воздуха не превышает предельно допустимые нормы
10 августа 2010, 08:29ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории Свердловской области с 30 июля 2010 года организован ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха в 12 городах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске.
Отбор проб проводится ежедневно в 7:00 и 13:00 на стационарных постах филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», сообщает УралБизнесКонсалтинг. Анализируется содержание в атмосферном воздухе следующих веществ: взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, углерод.
В Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском было зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации этих веществ. На остальных постах наблюдения превышений максимально-разовых ПДК загрязняющих веществ не обнаружено.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей