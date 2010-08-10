В Нижнем Тагиле уровень загрязнения воздуха не превышает предельно допустимые нормы

Отбор проб проводится ежедневно в 7:00 и 13:00 на стационарных постах филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», сообщает УралБизнесКонсалтинг. Анализируется содержание в атмосферном воздухе следующих веществ: взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, углерод.