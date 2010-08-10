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В Нижнем Тагиле уровень загрязнения воздуха не превышает предельно допустимые нормы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле уровень загрязнения воздуха не превышает предельно допустимые нормы

10 августа 2010, 08:29ОбществоОльга
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