В Нижнем Тагиле завершилась выставка «СтройЭкспо-2010»

По окончании выставки Начальник отдела строительства Администрации города Нижний Тагил А.И. Широбоков вручил участникам почетные дипломы. Особо отличившихся чествовали медалями. Так, золото получила ООО «ПСО «Теплит». Серебряная медаль досталась компании OOO «Строй-НТ». «Бронза» – у компании «БурСервис». Почетные награды - это не только память о выставке, но и высокая оценка со стороны городских властей, поскольку в жюри была мэр города Валентина Исаева.