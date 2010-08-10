В воздухе Нижнего Тагила стало больше формальдегида и угарного газа

Как рассказала нам начальник нижнетагильской лаборатории по мониторингу Свердловского Гидрометцентра Наталья Дудина, специалисты регистрируют превышение предельно допустимых концентраций только по формальдегиду. Кроме того, выше, чем обычно, содержание в воздухе угарного газа, но оно в рамках ПДК.