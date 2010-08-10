В воздухе Нижнего Тагила стало больше формальдегида и угарного газа
10 августа 2010, 17:17ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В последние дни над Нижним Тагилом висит смог, но серьезных превышений содержания загрязняющих веществ в атмосфере не регистрируется.
Как рассказала нам начальник нижнетагильской лаборатории по мониторингу Свердловского Гидрометцентра Наталья Дудина, специалисты регистрируют превышение предельно допустимых концентраций только по формальдегиду. Кроме того, выше, чем обычно, содержание в воздухе угарного газа, но оно в рамках ПДК.
Превышения показателей вызваны, в частности, тем, что выбросы транспорта из-за жаркой безветренной погоды не рассеиваются. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях действует в Нижнем Тагиле с 20-го июля и продлено оно до 20-ти часов 11-го августа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей