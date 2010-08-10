В Выставочном комплексе УВЗ открылась выставка «Нижний Тагил – Париж, аспекты взаимодействия»
10 августа 2010, 19:26ОбществоОльга
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На прошедшей неделе 6 августа 2010 года в Выставочном комплексе ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» открылась выставка «Нижний Тагил – Париж, аспекты взаимодействия», посвященная провозглашенному году России во Франции и Франции в России.
Как сообщает пресс-служба НПК УВЗ, на выставке представлена серия пастелей парижского городского пейзажа обладательницы Гран-При за серию городских пейзажей на региональном конкурсе пастелистов «Версия пространства» (г.Париж) нижнетагильской художницы Натальи Утешиной.
Отдельный раздел выставки посвящён сотрудничеству Уралвагонзавода с французскими фирмами. Центральное место в нем занимает крупнейшее политическое и культурное событие года – открытие в июне 2010 года «Российской национальной выставки в Париже», в которой Уралвагонзавод принимал непосредственное участие.
Выставка продлится до конца сентября.
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