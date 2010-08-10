В Выставочном комплексе УВЗ открылась выставка «Нижний Тагил – Париж, аспекты взаимодействия»

Как сообщает пресс-служба НПК УВЗ, на выставке представлена серия пастелей парижского городского пейзажа обладательницы Гран-При за серию городских пейзажей на региональном конкурсе пастелистов «Версия пространства» (г.Париж) нижнетагильской художницы Натальи Утешиной.

Отдельный раздел выставки посвящён сотрудничеству Уралвагонзавода с французскими фирмами. Центральное место в нем занимает крупнейшее политическое и культурное событие года – открытие в июне 2010 года «Российской национальной выставки в Париже», в которой Уралвагонзавод принимал непосредственное участие.