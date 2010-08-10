«ВУЗ-банк» запустил в Нижнем Тагиле льготные кредиты для сотрудников «Уралвагонзавода»

В рамках программы кредит на сумму от 5 до 100 тысяч рублей сотрудники «Уралвагонзавода» могут получить по сниженным в два раза по сравнению с базовыми процентным ставкам. Кредит не требует поручителей и подтверждения доходов. Займ предоставляется по двум документам, удостоверяющим личность, а право на льготные условия подтверждает пропуск на предприятие, говорится в сообщении пресс-службы банка.