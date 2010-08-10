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«ВУЗ-банк» запустил в Нижнем Тагиле льготные кредиты для сотрудников «Уралвагонзавода»
Сюжеты:
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«ВУЗ-банк» запустил в Нижнем Тагиле льготные кредиты для сотрудников «Уралвагонзавода»

10 августа 2010, 13:50ОбществоСергей Демидов
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