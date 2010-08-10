«ВУЗ-банк» запустил в Нижнем Тагиле льготные кредиты для сотрудников «Уралвагонзавода»
10 августа 2010, 13:50ОбществоСергей Демидов
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«ВУЗ-банк» объявил о запуске в Нижнем Тагиле льготных кредитов для сотрудников ОАО НПК «Уралвагонзавод». Предложение будет действовать с 10 августа по 10 октября 2010 года.
В рамках программы кредит на сумму от 5 до 100 тысяч рублей сотрудники «Уралвагонзавода» могут получить по сниженным в два раза по сравнению с базовыми процентным ставкам. Кредит не требует поручителей и подтверждения доходов. Займ предоставляется по двум документам, удостоверяющим личность, а право на льготные условия подтверждает пропуск на предприятие, говорится в сообщении пресс-службы банка.
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