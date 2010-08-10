ЗАО «Автоцентр Тагил-Кам» признано банкротом
10 августа 2010, 07:50ОбществоОльга
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Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15 июля 2010 года по делу № А60-55345/09-С11 ЗАО «Автоцентр Тагил-Кам» (Нижний Тагил) признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Об этом сообщает УралБизнесКонсалтинг. Конкурсным управляющим утвержден Валерий Андреев, являющийся членом НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Требования кредиторов принимаются до 6 октября 2010 года.
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