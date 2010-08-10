ЗАО «Автоцентр Тагил-Кам» признано банкротом

Об этом сообщает УралБизнесКонсалтинг. Конкурсным управляющим утвержден Валерий Андреев, являющийся членом НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Требования кредиторов принимаются до 6 октября 2010 года.