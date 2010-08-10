Звезды показали галактический спектакль
10 августа 2010, 16:33ОбществоОльга
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Космические телескопы NASA стали свидетелями настоящего галактического спектакля.
Аппараты запечатлели процесс образования звезд и их взрывов. Как пишет «Русская служба новостей», все они сформировались в облаках пыли и газа в результате столкновения, которое началось более 100 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. И теперь наиболее массивные из них заканчивают свою эволюцию и разлетаются на части.
Так, рентгеновское изображение с одного из телескопов, показывает гигантские облака горячего межзвездного газа, которые обогащены элементами сверхновых звезд. Теперь этот газ, включающий в себя кислород, железо, магний и кремний, будет входить в состав нового поколения звезд и планет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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