Звезды показали галактический спектакль

Аппараты запечатлели процесс образования звезд и их взрывов. Как пишет «Русская служба новостей», все они сформировались в облаках пыли и газа в результате столкновения, которое началось более 100 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. И теперь наиболее массивные из них заканчивают свою эволюцию и разлетаются на части.