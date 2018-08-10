Адсорберы для «Северного потока-2» будут провезены по центру Екатеринбурга

В ночь с 13 на 14 августа по центру Екатеринбурга будут провезены 4 адсорбера, изготовленные на заводе «Уралхиммаш» и предназначенные для газопровода «Северный поток-2», который пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию.

Конструкции будут размещены на транспортёрах длиной 50 метров. Сами адсорберы весят 186,3 тонны, высотой 19,1 метра и 5,8 метров в диаметре, сообщает «ЕТВ». Для их транспортировки придётся демонтировать несколько светофоров.