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Адсорберы для «Северного потока-2» будут провезены по центру Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Адсорберы для «Северного потока-2» будут провезены по центру Екатеринбурга

Сегодня, 22:05Общество
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