Адвокат владельца «Планеты» пообещал прокуратуре Нижнего Тагила «проблемы»

По данным СМИ, он сообщил, что у ведомства, которое распространило информацию о судебном процессе над основателем интернет-провайдера «Планеты», могут быть «серьёзные проблемы».

Уголовное дело рассматривается в нижнетагильском суде. Юрист не стал рассказывать об отношении своего подзащитного к выдвинутым обвинениям, сославшись на то, что это запрещено: ход судебного процесса является закрытым.

Наверное, прокуратура в ходе своих комментариев не объяснила вам, что процесс закрытый. У прокуратуры из-за оглашения сведений будут очень серьезные проблемы, очень... Я просто вас предупредил,рассказал адвокат.