Адвокат владельца «Планеты» пообещал прокуратуре Нижнего Тагила «проблемы»

Защитник Юрия Юдина – бизнесмена из Екатеринбурга, обвиняемого в истязании пятилетнего ребёнка, пообещал разобраться с прокуратурой.
По данным СМИ, он сообщил, что у ведомства, которое распространило информацию о судебном процессе над основателем интернет-провайдера «Планеты», могут быть «серьёзные проблемы».
Уголовное дело рассматривается в нижнетагильском суде. Юрист не стал рассказывать об отношении своего подзащитного к выдвинутым обвинениям, сославшись на то, что это запрещено: ход судебного процесса является закрытым.
Наверное, прокуратура в ходе своих комментариев не объяснила вам, что процесс закрытый. У прокуратуры из-за оглашения сведений будут очень серьезные проблемы, очень... Я просто вас предупредил,рассказал адвокат.
Однако юрист уверен, что прокуратура, давая комментарии СМИ, не объяснила, что процесс закрытый. Интересно, что журналисты самостоятельно выяснили о ком идёт речь, поскольку имя Юрия Юдина фигурировало в картотеке суда Пригородного района. Представитель прокуратуры, в свою очередь, данных ни подозреваемого, ни матери и ребёнка не раскрывал.