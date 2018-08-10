Благоустройство девяти дворов в Нижнем Тагиле ведётся по графику

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично контролирует процесс ремонтных работ. Управленец регулярно совершает объезды, а подрядчики контактируют с жителями по поводу возникающих трудностей.

В 2018 году пройдет благоустройство девяти территорий, работы проходят комплексно. Большое внимание уделяется парковочным местам: в каждом проекте предусмотрено максимальное количество стоянок. Егор Копысов, начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила:

Далее у нас идёт формирование детских площадок, малых архитектурных форм. Плюс вопрос освещения в обязательном порядке и озеленение.

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