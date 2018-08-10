Более тысячи жителей Екатеринбурга бесплатно получат новые шумозащитные окна

В программу по совершенствованию благоустройства города войдут те дома, фасадная сторона которых выходит на транспортную развязку.

В пресс-службе администрации города Екатеринбург сообщили, что заказчиком на работы по установке сертифицированных шумозащитных окон является МКУ «Городское благоустройство».

Средства на данные работы будут выделены из местного бюджета.