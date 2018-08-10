Более тысячи жителей Екатеринбурга бесплатно получат новые шумозащитные окна

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Власти Екатеринбурга пообещали бесплатно заменить более тысячи старых окон на новые шумозащитные в 2018 году.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Областная газета»
В программу по совершенствованию благоустройства города войдут те дома, фасадная сторона которых выходит на транспортную развязку.
В пресс-службе администрации города Екатеринбург сообщили, что заказчиком на работы по установке сертифицированных шумозащитных окон является МКУ «Городское благоустройство».
Средства на данные работы будут выделены из местного бюджета.
Уже определены подрядные организации, которые будут вести монтаж. На подъездах домов развесят объявления для информирования горожан, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
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