Екатеринбуржец устроил стрельбу холостыми патронами во дворе жилого дома

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На скамье подсудимых Октябрьского районного суда Екатеринбурга оказался 31-летний житель Екатеринбурга. Следствию удалось доказать, что в сентябре 2017 года он открыл стрельбу холостыми патронами во дворе жилого дома и угрожал двум местным жителям убийством.
Сюжеты: Екатеринбург
1 сентября 2017 года во дворе дома №31 по улице Прибалтийская подсудимый достал охолощённый АК-103 и произвёл несколько выстрелов в разные стороны.
Затем мужчина выстрелил в направлении двух местных жителей и стал угрожать им убийством. Как удалось установить следствию, жильцы дома и все, кто в этот момент присутствовал во дворе, восприняли оружие, как боевое, а угрозы, как реальные.
9 августа суд приговорил 31-летнего екатеринбуржца к 1 году и 10 месяцам тюремного заключения в колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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