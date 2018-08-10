Екатеринбуржец устроил стрельбу холостыми патронами во дворе жилого дома

1 сентября 2017 года во дворе дома №31 по улице Прибалтийская подсудимый достал охолощённый АК-103 и произвёл несколько выстрелов в разные стороны.

Затем мужчина выстрелил в направлении двух местных жителей и стал угрожать им убийством. Как удалось установить следствию, жильцы дома и все, кто в этот момент присутствовал во дворе, восприняли оружие, как боевое, а угрозы, как реальные.