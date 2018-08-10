Глава области призвал тагильский бизнес помочь в подготовке юбилея города

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На прошедшей 10 августа встрече главы Свердловской области Евгения Куйвашева и врио Нижнего Тагила Владислава Пинаева были обсуждены вопросы подготовки города к 300-летнему юбилею.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время встречи губернатор Свердловской области подчеркнул, что в рамках подготовки Нижнего Тагила к празднованию 300-летия руководству города предстоит кропотливая работа над серьёзными проектами. Областное правительство, как отметил Евгений Куйвашев, планирует оказывать повсеместную помощь в реализации запланированных подготовительных мероприятий.
В свою очередь муниципалитет также должен привлечь нижнетагильский бизнес, активизировав механизмы государственно-частного партнёрства, передаёт слова губернатора «Тагильский рабочий».
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