Глава области призвал тагильский бизнес помочь в подготовке юбилея города

Во время встречи губернатор Свердловской области подчеркнул, что в рамках подготовки Нижнего Тагила к празднованию 300-летия руководству города предстоит кропотливая работа над серьёзными проектами. Областное правительство, как отметил Евгений Куйвашев, планирует оказывать повсеместную помощь в реализации запланированных подготовительных мероприятий.