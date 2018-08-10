Горячая и холодная вода будет отключена в Нижнем Тагиле с 17 по 19 августа

Подача холодной воды из Черноисточинского гидроузла будет приостановлена на Вагонке и Гальянке.

Без холодного водоснабжения останутся жители Вагонки. Поселки Северный, Сухоложский и Валегин Бор тоже останутся без холодной воды.

Кроме того, с 18 по 19 августа на 25 квартале будет полностью отключена горячая вода в жилом доме по ул. Монтажников, 78 и психиатрической больницы.