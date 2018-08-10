Горячая и холодная вода будет отключена в Нижнем Тагиле с 17 по 19 августа

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В Нижнем Тагиле с 17 по 19 августа будут проводиться ремонтные работы, в связи с которыми будет отключена холодная и горячая вода.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Подача холодной воды из Черноисточинского гидроузла будет приостановлена на Вагонке и Гальянке.
Без холодного водоснабжения останутся жители Вагонки. Поселки Северный, Сухоложский и Валегин Бор тоже останутся без холодной воды.
Кроме того, с 18 по 19 августа на 25 квартале будет полностью отключена горячая вода в жилом доме по ул. Монтажников, 78 и психиатрической больницы.
В поселке Черноисточинск, в Новой Кушве, НТМК и на Гальянке отключат холодное водоснабжение. Полностью будет отсутствовать холодная и горячая вода в домах по Черноисточинскому шоссе, 19а, 26/1, 29б, 75, 77, Смелянского, 2, 4, ул. Булата Окуджавы, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Уральскому проспекту, 109, 111, 113, ул. Октябрьскому проспеку, 12а.
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