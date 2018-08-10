Не оказали помощь в покупке продуктов: СК проведет проверку в свердловском минздраве
СКР Свердловской области организовал проверку после видеосюжета, показанного 9 августа на телевидении. В сюжете рассказывалось о госслужащих, которые отказывают свердловчанам в получении необходимых продуктов для больных детей.
Следственный комитет проведет проверку законности действий чиновников в Свердловской области. Граждане сообщили, что чиновники отказывают им в получении жизненно необходимых продуктов для их детей.
В многодетной семье, где дети болеют генетическим заболеванием, которое не позволяет организму перерабатывать белок. Для них необходимо специализированное питание с очень низким количеством белка. Его стоимость выше, чем у обычных продуктов.
Еще в одной семье похожая проблема: в ней воспитывается ребенок, для которого также необходимо покупать диетическое питание. Эта семья была вынужден взять кредит для покупки необходимых продуктов.
Обращение этих семей в областной Минздрав, согласно видеосюжету, не привело к решению их проблемы. С другой стороны, приводятся примеры решения аналогичных проблем из других регионов (Омская область и т.д.), там помощь семьям, воспитывающим детей с такими заболеваниями оказывается в полном объёме.