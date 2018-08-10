Не оказали помощь в покупке продуктов: СК проведет проверку в свердловском минздраве

Следственный комитет проведет проверку законности действий чиновников в Свердловской области. Граждане сообщили, что чиновники отказывают им в получении жизненно необходимых продуктов для их детей.

В многодетной семье, где дети болеют генетическим заболеванием, которое не позволяет организму перерабатывать белок. Для них необходимо специализированное питание с очень низким количеством белка. Его стоимость выше, чем у обычных продуктов.

Еще в одной семье похожая проблема: в ней воспитывается ребенок, для которого также необходимо покупать диетическое питание. Эта семья была вынужден взять кредит для покупки необходимых продуктов.