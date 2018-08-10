Общественники проверяют соблюдение прав человека полицией на Среднем Урале

Общественники из организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений» в течение месяца будут проверять, как в полиции соблюдают права человека.

В период до 31 августа представители организации придут с проверкой в территориальные ОВД, регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД, участковые пункты полиции и службу по вопросам миграции.

В ходе визитов правозащитники оценят оказание госуслуг по линии МВД, доступность зданий ОВД для маломобильных групп населения и другие направления, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской область, полковник Валерий Горелых.

Михаилом Бородиным, главой свердловского гарнизона, генерал-лейтенантом полиции, был утвержден состав рабочей группы. Это было сделано с целью получения общественниками полной картины состояния дел в райотделах полиции.