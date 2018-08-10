Пешеходный мост в Кировграде обрушился из-за сильных дождей

Мост, соединяющий центр Кировграда с частным сектором, обрушился из-за повышения уровня воды в реке Южная Шуралка. Разрушенную постройку уже начали восстанавливать, а прокуратура проверит действия органов местной власти на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
В ночь с 9 на 10 августа в Кировграде шёл сильный дождь. Из-за этого повысился уровень воды в реке Южная Шуралка, что привело к размыву дорожного полотна и обрушению моста, который соединял центр города и частный сектор. На данный момент, на месте работает ремонтная бригада, восстановить конструкцию планируют либо к вечеру 10 августа, либо днём 11 числа.
Как сообщает E1.ru, ссылаясь на городскую администрацию, рухнувший мост был одним из подъездных путей, помимо него в частный сектор можно проехать ещё тремя подъездами. Поэтому сложностей в работе дорожной сети города после обрушения не возникло.
На месте также работает городская прокуратура. Следователи дадут оценку действиям местных властей в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушений, их устранят, а виновные лица понесут должное наказание.