Подозреваемые в краже велосипедов у школьников задержаны в Нижнем Тагиле

Инцидент с кражей произошёл 6 июля. Двое молодых людей обманным путём похитили у школьников два велосипеда. Это произошло у гостиницы. Они попросили прокатиться и даже оставили ключи якобы от квартиры, но в итоге с велосипедами никто не вернулся. Подростки, совершившие кражу, воспитываются в благополучных семьях. Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества по предварительному сговору.