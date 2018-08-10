Подозреваемые в краже велосипедов у школьников задержаны в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле двое подозреваемых в краже велосипедов на набережной были задержаны полицейскими. Ими оказались подростки 15 и 17 лет.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции для дачи пояснений.
Инцидент с кражей произошёл 6 июля. Двое молодых людей обманным путём похитили у школьников два велосипеда. Это произошло у гостиницы. Они попросили прокатиться и даже оставили ключи якобы от квартиры, но в итоге с велосипедами никто не вернулся. Подростки, совершившие кражу, воспитываются в благополучных семьях. Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества по предварительному сговору.
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Парней удалось опознать мальчику в Дзержинском районе, оказалось, что подозреваемые учатся с ним в одной школе. Оба транспортных средства были найдены. Поисками занимался отец мальчиков, который трудится старшим оперуполномоченным.
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