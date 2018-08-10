В начале июля 2018 года в WhatsApp, Facebook и ВКонтакте появилась игра Momo.
По содержанию Momo напоминает игру «Синий кит».
Пользователь ночью получает сообщение от абонента с неизвестным номером и никнеймом Momo. В сообщении содержится фотография с шок-контентом и угрозы. Затем Momo обещает перестать присылать письма, если пользователь выполнит задание. Именно этой частью игра похожа на «Синий кит».
Издание Buenos Aires Times считает Momo причиной самоубийства 12-летней девочки.
Momo является прототипом скульптуры, которую создала кукольный мастер из Японии Мидори Хаяши, полуженщина-полукурица.
Всe нaчaлось с группы в Facebook, участникам которой предложили начать общение с незнакомым абонентом. Известно также, что с Momo связaны, по меньшей мeре, семь тeлефонных нoмеров с кoдaми Япoнии и лaтиноамeриканских стрaн, сообщает подразделение киберполиции мексиканского штата Табаско.