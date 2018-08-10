Снова "Синий кит": пользователи соцсетей в России жалуются на игру Момо

Пользователь ночью получает сообщение от абонента с неизвестным номером и никнеймом Momo. В сообщении содержится фотография с шок-контентом и угрозы. Затем Momo обещает перестать присылать письма, если пользователь выполнит задание. Именно этой частью игра похожа на «Синий кит».