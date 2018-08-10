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Свердловчанин награждён медалью МЧС РФ за спасение женщин из пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанин награждён медалью МЧС РФ за спасение женщин из пожара

Сегодня, 07:00Общество
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