Свердловчанин награждён медалью МЧС РФ за спасение женщин из пожара

Инцидент произошёл 21 марта в Талице. В этот день Евгений занимался хозяйственными делами на улице, когда увидел задымление в соседнем доме. Мужчина велел супруге позвонить в пожарную часть, а сам отправился в дом. Там проживала пожилая женщина со второй группой инвалидности, которая в момент ЧП находилась с сиделкой. Дамы даже не поняли, что дом горит.

Мужчина помог женщинам выбраться из дома. При этом спаситель получил незначительные ожоги головы. Евгений уверен, что на его месте так поступил бы каждый, и не будь его в тот час рядом с горящим домом, люди могли бы погибнуть.

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