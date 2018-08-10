Свердловчанин награждён медалью МЧС РФ за спасение женщин из пожара

Житель Талицы Евгений Конюхов накануне был награждён медалью МЧС России «За отвагу на пожаре» за спасение двух женщин.
Инцидент произошёл 21 марта в Талице. В этот день Евгений занимался хозяйственными делами на улице, когда увидел задымление в соседнем доме. Мужчина велел супруге позвонить в пожарную часть, а сам отправился в дом. Там проживала пожилая женщина со второй группой инвалидности, которая в момент ЧП находилась с сиделкой. Дамы даже не поняли, что дом горит.
Мужчина помог женщинам выбраться из дома. При этом спаситель получил незначительные ожоги головы. Евгений уверен, что на его месте так поступил бы каждый, и не будь его в тот час рядом с горящим домом, люди могли бы погибнуть.
Награда герою была вручена на торжественном мероприятии, приуроченном к 25-летнему юбилею пожарной части №86. На сцену вместе с Евгением Конюховым вышли его супруга и их дочь.