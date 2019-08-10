Рабочая карта тагильского градоначальника

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В преддверии 300-летнего юбилея Нижний Тагил «прихорашивается». В городе введено много новых объектов благоустройства и ещё больше проектов только готовится. TagilCity.ru подготовил для тагильчан и нашего градоначальника интерактивную карту, на которой можно увидеть многочисленные проекты и контролировать ход работы.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На карте отмечены все главные проекты Нижнего Тагила. Кликнув на них, вы сможете увидеть их подробное описание: куратор, исполнитель, выделенный бюджет и срок реализации. Там же можно посмотреть все новости о каждом отдельном объекте.
Карта будет постоянно пополняться новой информацией, чтобы можно было следить за благоустройством Нижнего Тагила почти в режиме онлайн.
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