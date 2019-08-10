В Екатеринбурге начался пикет солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму

К началу митинга, согласно данным журналистов, в сквере присутствовали 150 человек, в течение 10-15 минут после их численность выросла в 1,5-2 раза. Большую часть пикетирующих представляют сторонники «Левого фронта», также среди флагов были замечены партии «Яблоко», «Парнас» и знамёна анархо-коммунистов.

Митингующие цитировали популярные на протестных акциях в Москве лозунги «Отпускай» и «Допускай», «Мы за свободные выборы!», «Свободу политзаключенным!». Очевидцы сообщают, что иногда раздавались лозунги, взятые из акции протестов возле театрального сквера — «Выйди на улицу, верни себе город», «Мы здесь власть», «Отстояли сквер, отстоим Россию!». Из представителей властей на митинге присутствовал депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, также был замечен бывший депутат Дмитрий Головин.