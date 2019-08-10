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В Екатеринбурге начался пикет солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Екатеринбурге начался пикет солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму

Сегодня, 15:52ОбществоФото: МК-Урал/ eburg.mk.ru
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