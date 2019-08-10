В Москве прошёл согласованный митинг в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Власти Москвы согласовали проведение двух митингов — 10 и 11 августа. Оба мероприятия заявлены на 100 тыс. человек, но, по официальным данным, 10 августа в пиковые моменты численность протестующих не превышала 20 тысяч. По данным «Белого счётчика» (неформального, некоммерческого объединения волонтёров, ведущих подсчёт людей) в шествии приняли участие более 40 тыс. человек.

На митинге выступали представители политических партий, родственники и друзья задержанных на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа. Также были замечены популярные музыкальные исполнители — группа «Кровосток», IC3PEAK, рэпер Face. Некоторое участники принесли с собой картонные фигуры не допущенных до выборов кандидатов.

Напомним, что поводом для митинга стал отказ в регистрации 57 кандидатов на выборах в городскую думу Москвы. Это было пятое по счёту и второе согласованное мероприятие. Первый согласованный митинг прошёл в столице 20 июля, 27 июля и 3 августа прошли несанкционированные акции, на которых задержали около двух тысяч человек. 10 августа в Екатеринбурге местные активисты вышли в поддержку незарегистрированных кандидатов. На уральском мероприятии было максимум 300 человек, согласно данным организаторов.