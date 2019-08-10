В Нижнем Тагиле на Лисьей горе началась развлекательная программа

Поздравить тагильчан прибыл глава города Владислав Пинаев. Также присутствовали начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров и замглавы города по социальной политике Валерий Суров.

Тагил — уникальный город, и все жители заслужили намного больше, чем мы имеем сейчас. Мы будем делать все возможное. А сегодня только отдых, сказал мэр.

Мероприятие открыли праздничным выстрелом из старинной пушки. Организаторы отметили, что настоящего снаряда в ней не было, выстрел произвели с помощью пиротехнического заряда.

На празднике выступили творческие коллективы дворца культуры «Юбилейный», а в 14:00 стартовал первый городской фестиваль воздушных змеев. Любой желающий мог смастерить свой летательный аппарат и запустить его в небо. Тагильчане с лучшими змеями получат подарки и грамоты.

Глава города пожелал участникам «хорошего запуска и прекрасных полетов». Организатор фестиваля отметил, что мероприятие проведут вновь, если оно понравится тагильчанам.

Тагильчане могу поучаствовать в конкурсах, заняться йогой и кроссфитом. Для детей доступны игры и развлечения.

С 18:00 на Лисьей горе пройдет мультимарафон «Сказы из малахитовой шкатулки», а в 19:10 начнется Всемирный фестиваль уличного кино. В 21:00 тагилчане для тагильчан доступен кинопоказ под открытым небом фильма «Москва слезам не верит».