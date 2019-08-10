В Нижнем Тагиле стартовал детский праздник «Киндеград-2019»

В этом году в России отмечают 220-летие со дня рождения великого русского писателя А. С. Пушкина, поэтому праздник «Киндеград» проходит в честь этого события.

В сказочном Лукоморье легендарные герои из сказок Пушкина проводят конкурсы для детей и их родителей. Возле дуба Кот ученый задает вопросы по творчеству писателя, за правильно выполненное задание ребятам дают «читайлики», которые можно обменять на подарки.

В Театральном сквере есть костюмерная, где можно примерить наряды XIX века. Ребята также могут сплести корзину, сделать Золотую рыбку и стать участниками театральных постановок.

В «Заколдованном лесу» участники проходят испытания от Бабы Яги, Кощея, Лешего и Кикиморы. В «Домике няни» можно освоить детские забавы XIX века — запеленать куклу, смотать клубок шерсти и подоить сказочную корову.

В Литературном дворике собрались ценители творчества поэта, чтобы послушать его стихотворения в исполнении молодых тагильских поэтов.