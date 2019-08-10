В Нижнем Тагиле в честь Дня города открылась выставка военной техники

Мероприятие началось с праздничного концерта, на котором выступили представители военный ведомств и комитета солдатских матерей.

Специально для тагильчан у цирка работает полевая кухня. Любой желающий может получить тарелку солдатской каши, хлеб и компот.

Среди военной техники представлены модели бронетранспортеров, военные УАЗ Патриот, Камаз, УАЗ и так далее. Тагильчане могут не только осмотреть технику, но и почувствовать себя водителем, забравшись внутрь.