В Нижнем Тагиле в честь Дня города открылась выставка военной техники
Сегодня, 12:45ОбществоФото: TagilCity.ru
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Сегодня, 10 августа, тагильчане отмечают 297-летие родного города. Возле парка Бондина с 11:00 до 15:00 проходит праздничный концерт и выставка военной техники.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие началось с праздничного концерта, на котором выступили представители военный ведомств и комитета солдатских матерей.
Специально для тагильчан у цирка работает полевая кухня. Любой желающий может получить тарелку солдатской каши, хлеб и компот.
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Среди военной техники представлены модели бронетранспортеров, военные УАЗ Патриот, Камаз, УАЗ и так далее. Тагильчане могут не только осмотреть технику, но и почувствовать себя водителем, забравшись внутрь.
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